Tegola Lukaku, salta la Roma: a rischio anche la Champions

Slitta ancora il rientro dell’attaccante belga: non solo out contro la Roma, ma anche in forte dubbio per la sfida al Barcellona

Nulla da fare. Il cauto ottimismo veicolato in settimana dall’ambiente nerazzurro ha lasciato spazio, nel pomeriggio odierno, alla rassegnazione: Romelu Lukaku non sarà della partita sabato nell’importantissimo confronto con la Roma di José Mourinho.

Non c’è alcuna ricaduta dall’infortunio muscolare – distrazione dei flessori della coscia sinistra – rimediato nell’allenamento di rifinitura prima di Inter-Cremonese del 30 agosto. Nè alcun comunicato ufficiale con una nuova diagnosi. È solo evidenza dei fatti, visto che anche nella giornata di mercoledì l’attaccante belga ha svolto solo lavoro differenziato senza partecipare alla sessione di gruppo coi compagni. Stante questa situazione, è impossibile vederlo tra i convocati per la sfida di San Siro.

Lukaku, slitta il rientro: out anche in Champions?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo staff medico nerazzurro non ha voluto accelerare i tempi del rientro, considerando anche la natura dell’infortunio e la struttura fisica del belga. Per Inzaghi, in ogni caso, le cattive notizie non finiscono qui. Tra appena sei giorni infatti, a Milano arriverà il Barcellona, e anche per quel match la presenza di Big Rom appare in forte, fortissimo dubbio.

L’altissima posta in palio e i ritmi presumbilmente vertignosi della gara europea sconsigliano infatti un impiego dell’attaccante, per il quale una ricaduta sarebbe devastante. Per lui e per tutta l’Inter. Il giocatore ovviamente scalpita, ma dovrà ancora attendere. Inzaghi spera di passare la tempesta anche senza l’apporto del suo totem. Che mai come in questo momento sarebbe servirto come il pane.