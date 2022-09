Pioli sfida la Juve: clausola da 50 milioni

Il tecnico rossonero ha bisogno di rinforzi sulla destra e si potrebbe contendere il cartellino dell’attaccante spagnolo nuovo obiettivo della Juventus

Da un lato la Juventus, reduce da un inizio di campionato disastroso da cui non sembra ancora uscirne nonostante un parco giocatori rinnovato; dall’altro il Milan, desideroso di confermarsi ancora una volta ai massimi livelli sulla scia della passata stagione, ma con qualche rinforzo in più. Così il duello tra le rivali si rinnova per il cartellino di uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo ed europeo.

Ad aver catturato le attenzioni di Maldini e Arrivabene è stato Nico Williams, fratello di Inaki, entrambi sotto contratto con l’Athletic Bilbao. Il ventenne, di ruolo esterno destro naturale, ha già collezionato 6 presente ne La Liga contornate da 2 reti e 2 assist. Gesta da locandina che gli sono valse anche un balzo incredibile nella valutazione del suo cartellino oltre i 20 milioni di euro rispetto ai 12 di appena un paio di mesi fa. Ma quel che potrebbe spaventare maggiormente Milan e Juventus è la clausola rescissoria da 50 milioni posta nel suo contratto che riporta 2024 come data di scadenza.

Calciomercato, Nico Williams tra Milan e Juventus

L’uso del condizionale è d’obbligo perché, rebus sic stantibus, Williams avrebbe l’occasione di lasciare la Spagna alla giusta offerta senza dover intaccare necessariamente la clausola. Il prezzo ideale ruoterebbe intorno ai 25-30 milioni, ma è destinato a crescere ancora. Per Pioli si tratterebbe in ogni caso di un affare di enorme portata, per rinforzare la corsia esterna offensiva opposta a quella di pertinenza di Rafael Leao.