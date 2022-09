Via dall’Inter: da gennaio in bianconero

Il mercato di gennaio potrebbe riservare una brutta sorpresa per Simone Inzaghi: il club bianconero è pronto all’affondo

Già alle prese con una crisi tecnica che vedrà un’importante verifica già sabato 1 Ottobre – quando a San Siro salirà l’arrabbiata Roma di José Mourinho – l’Inter guarda al futuro con la giusta dose di preoccupazione per quello che riguarda alcune possibili uscite eccellenti nel mercato di gennaio.

La posizione di Milan Skriniar, corteggiato in estate dal PSG e ora anche dal Real Madrid, non è la sola ‘pericolante’ nella rosa nerazzurra. Il rinnovo dello slovacco ancora non arriva, e la possibilità che il giocatore lasci il club a zero a giugno si fa sempre più concreta. Se per sull’ex Samp il dialogo per un allungamento del contratto non può però definirsi chiuso, un altro big sembra destinato all’addio a fine anno. O forse anche prima, dato che altrimenti la società nerazzurra dovrebbe rinunciare a qualsivoglia indennizzo economico per la sua partenza.

De Vrij nel mirino del Newcastle: pronto l’affondo per gennaio

Già accreditato di una cessione in Premier League nella scorsa estate – l’allora procuratore Mino Raiola aveva preso contatti con alcuni top club Oltremanica – Stefan de Vrij è rimasto a Milano. Senza che però mai si aprissero le porte per un prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Già avvezzo a liberarsi a zero a fine anno – stessa ‘strategia’ usata nel 2018, quando passò dalla Lazio al club meneghino – l’olandese stavolta potrebbe cambiare casacca nel mercato di riparazione.

Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, il ricchissimo Newcastle del principe Bin Salman avrebbe infatti pensato al difensore oranje come primo rinforzo per gennaio. Conscio che un sacrificio tecnico l’Inter dovrà farlo – e soprattutto ben conoscendo l’assenza di un vero progetto tecnico che includa de Vrij per la prossima stagione – il club inglese ha fiutato l’occasione per un colpo tutto sommato low cost. Se infatti il valore di mercato dell’ex Lazio è ancora di poco superiore ai 25 milioni, è verosimile che in assenza di un rinnovo di contratto il club meneghino dovrà scendere a patti con la possibile acquirente senza tirare troppo sul prezzo. L’affare potrebbe chiudersi tra poche settimane sulla base di 15 milioni. Un gruzzoletto magari utile per proporre a Skriniar un rinnovo che si possa almeno avvicinare ai milioni offerti dal PSG…