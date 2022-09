Ungheria-Italia, Mazzocchi e non solo: tutte le sorprese di Mancini

Tra poche ore andrà in scena la sfida di Nations League tra Ungheria e Italia. Ci sono sorprese nella lista del CT Mancini

Alle 20.45 di oggi Ungheria e Italia si affronteranno in Nations League, in una gara fondamentale per Mancini e per l’accesso alle Final Four. L’Italia arriva da una importante vittoria contro l’Inghilterra, ottenuta grazie alla rete di Giacomo Raspadori al 68′.

Anche se la prova contro gli inglesi non ha offerto molto dal punto di vista del gioco, era importante vincere, soprattutto dopo la sonora cinquina incassata contro la Germania a giugno. Ungheria-Italia sarà una sfida ancor più importante di quella contro l’Inghilterra e Mancini ha fatto delle scelte “inconsuete”.

I convocati di Mancini

Gioisce il laziale Provedel che viene convocato al posto di Vicario, mentre il Ct ha sorpreso un po’ tutti escludendo Emerson Palmieri e convocando Mazzocchi, terzino in forza alla Salernitana. Mancini dovrà fare a meno anche di Ciro Immobile, sulla via del ritorno a Roma a causa di una contrattura al bicipite femorale che non si è assorbita. Chi invece si accomoderà sicuramente in tribuna saranno Gatti, difensore della Juventus e Cancellieri, esterno della Lazio. Ricordiamo inoltre che Mancini ha dovuto fronteggiare numerose defezioni, tra le quali quelle di Pellegrini, Politano e Berardi, per citarne alcuni. Vediamo la lista degli azzurri convocati:

Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel.

Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Toloi, Luiz Felipe, Acerbi, Mazzocchi, Bonucci, Bastoni.

Centrocampisti: Pobega, Frattesi, Jorginho, Esposito, Grifo, Cristante, Barella.

Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Gnonto, Gabbiadini, Zerbin.