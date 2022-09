Colpo a zero, la Juventus guarda in casa dell’Inter

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per innesti di assoluto valore: assalto in casa Inter

Novità importanti in casa bianconera per innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione. La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato con un possibile colpo a zero in difesa.

La stagione dei bianconeri non è iniziata nel migliore dei modi: la Juventus dovrà così dare una sterzata in vista dei prossimi impegni dopo la sosta Nazionale. Tanti risultati negativi in questo avvio per la compagine bianconera guidata da Massimiliano Allegri, che dovrà toccare le corde giuste per evitare un possibile esonero.

In questo modo la Juventus starebbe pensando anche a nuovi innesti di assoluto valore in vista del futuro: il centrale olandese dell’Inter, Stefan de Vrij, è in scadenza contrattuale nel giugno 2023 e potrebbe dire addio ai nerazzurri.

Juventus, de Vrij obiettivo per la difesa

Un’occasione ghiotta per la compagine bianconera che è sempre al lavoro per acquisti di qualità, soprattutto se sono a costo zero. Un modo per risparmiare andando dritti su giocatori già pronti, come appunto il centrale olandese dell’Inter, che non sta attraversando ora un ottimo momento di forma a Milano.

De Vrij è pronto a cambiare anche aria sposando il progetto bianconero con tutta la sua esperienza al servizio della squadra. Un modo per essere sempre protagonisti indiscussi in vista del futuro puntando sempre a nuovi traguardi sempre più avvincenti.