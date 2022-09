Può tornare Bielsa in panchina: accordo ad un passo

La voglia di tornare in panchina è davvero grande: così El Loco Marcelo Bielsa è pronto per una nuova avventura suggestiva

I prossimi giorni saranno decisivi per trovare un accordo decisivo: Marcelo Bielsa potrebbe essere accostato ad un club sudamericano, che è alla ricerca di un nuovo allenatore.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” alcune fonti vicine al club di Rio de Janeiro hanno svelato come il Santos sia in piena trattativa per Marcelo Bielsa che sarà sempre alla guida della compagine. Con Lisca c’è stato addio, per il momento ad interim è arrivato Orlando Ribeiro ma la volontà è quella di chiudere per un nuovo allenatore in vista della prossima settimana. Il profilo dell’argentino piace in maniera particolare per provare così a rivoluzionare il club brasiliano con una guida da urlo.

Bielsa, passi in avanti per l’accordo

I due nomi erano inizialmente quelli di Sebastián Beccacece e Mauricio Pellegrino, ma ora i loro sforzi si sono concentrati su Marcelo Bielsa ma non sarà convincerlo. L’obiettivo del club brasiliano è quello di arrivare così ad un accordo definitivo per poter pensare così ad una guida tecnica davvero entusiasmante. Dopo il Leeds l’allenatore argentino non ha accettato nessuna proposta entrando in modalità relax prima di conoscere anche la sua prossima destinazione. Una voglia di riscatto dopo la delusione in Premier League con ottimi risultati raggiunti nel corso dei mesi alla guida con una promozione che è entrata nella storia.