‘Tradimento’ all’Inter: insieme a Conte alla Juventus

Il contratto di Conte col Tottenham scade alla fine di questa stagione. Il suo futuro potrebbe essere a Torino, sulla panchina della Juventus

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi… E poi ritornano. Stiamo parlando di Antonio Conte e del suo ‘amore’ per la Juventus che non ha mai nascosto ma che non gli ha comunque impedito di allenare la grande rivale, l’Inter, rompendo il dominio bianconero iniziato con lui nel 2011.

Conte e la Juventus, le strade possono rincongiungersi nove anni dopo il tumultuoso addio, ovvero a giugno 2023 quando probabilmente sarà finito (magari già da qualche mese…) il secondo pessimo ciclo di Max Allegri. E, forse, pure l’Era Andrea Agnelli che con Conte si lasciò malissimo tornando ad avere un rapporto cordiale con lui solo da qualche anno.

Il Conte bis può dunque cominciare con l’addio alla presidenza di Agnelli e con una lista della spesa ben definita. Lista che potrebbe includere anche un big dell’Inter, uno dei suoi uomini nel mini-ciclo interista terminato con la vittoria dello Scudetto: Alessandro Bastoni.

Calciomercato Juventus, diktat di Conte: Bastoni a tutti i costi

Conte potrebbe insistere molto per l’acquisto del centrale nerazzurro, a Udine scontratosi con Inzaghi dopo la sostituzione alla mezz’ora e a inizio calciomercato scorso il prescelto della dirigenza per fare cassa. Lui volle rimanere a tutti i costi e alla fine ci riuscì, ma nella prossima finestra estiva la strada dell’addio potrebbe riaprirsi anche perché il suo contratto scade nel 2024. E a quel punto la Juve potrebbe provarci in maniera concreta (possibile offerta da 45-50 milioni) con l’obiettivo di accontentare Conte dandogli il centrale mancino mancante e di cui avrebbe bisogno per la difesa a tre.