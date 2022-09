Milan-Leao, addio dietro l’angolo: c’è già l’erede

Rafael Leao sembra sempre più lontano dal Milan: rinnovo complicato, spunta la pista alternativa in caso di cessione

‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto su quelle che saranno le prossime scelte di calciomercato del Milan. Da un il prolungamento di Pioli fino al 2024 (è attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno) pare scontato e potrebbe arrivare agevolmente durante l’inverno.

Dall’altro, discorso decisamente a parte riguarda il destino di Rafael Leao. Il talento portoghese, classe 1999, è reduce da una stagione nella quale ha trascinato il Milan al 19esimo scudetto della storia rossonera.

Il Milan trema: più lontano il rinnovo di Leao

Un tema delicato, visto che il portoghese è corteggiatissimo in Premier League. Il gioiello del Milan è attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 con il Milan e l’ipotesi rinnovo viene complicata non poco dai 20 milioni di euro che il calciatore dovrà girare allo Sporting Clube de Portugal dopo il controverso e discusso passaggio a titolo gratuito al Lille nell’estate 2018. Leao vuole comunque restare al Milan, in rossonero è felice. Ma il club è chiamato o a uno sforzo economico importante per accontentarlo o la decisione più coraggiosa: venderlo tra gennaio e giugno 2023. I discorsi tra il Milan ed il suo agente, Jorge Mendes, vanno avanti da mesi ma non è stato ancora trovato un accordo definitivo.

E secondo la rosea, lo scenario per il futuro di Leao al Milan pare sempre più complesso. Al punto che il Milan si starebbe già chiaramente guardando intorno, a caccia dell’eventuale sostituto del talento lusitano. L’erede di Leao può essere Moussa Diaby, 23enne francese di origini maliane che gioca nel Bayer Leverkusen: per lui quest’anno con i tedeschi 1 rete e 2 assist vincenti in 10 presenze complessive.

Diaby, come Leao, piace tantissimo in Premier: la concorrenza, per il Milan, non mancherebbe nella corsa al classe 1999 che viene valutato non meno di 50 milioni di euro dal Bayer Leverkusen.