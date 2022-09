Il retroscena che non ti aspetti: perché Dybala non è andato all’Inter

Paulo Dybala è stato ad un passo dall’Inter: l’attaccante argentino poi ha scelto la Roma, ma c’è un motivo particolare

Dopo l’addio alla Juventus lo stesso Dybala si è preso un po’ di tempo prima di prendere la sua decisione in ottica futura. Alla fine ha scelto la Roma, ma l’Inter era davvero ad un passo.

Paulo Dybala è stato ad un passo dall’Inter per formare anche un possibile tandem d’attacco da sogno con Romelu Lukaku. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, dopo l’addio alla Juventus la stessa Joya si è presa un po’ di tempo prima di fare la sua scelta in vista del futuro. La presenza di Correa, pagato dai nerazzurri ben 31 milioni di euro, ha fatto saltare tutti i piani della dirigenza milanese. Simone Inzaghi l’ha sempre difeso visto che è stato il suo principale sponsor dopo gli anni condivisi alla Lazio. Dybala era davvero in pugno, ma alla fine lo stesso allenatore piacentino non era particolarmente convinto del suo trasferimento.

Dybala Inter, Inzaghi non era convintissimo de “La Joya”

Inzaghi si è anche informato con diversi amici, che gli hanno confidato di condizioni fisiche non particolarmente entusiasmanti da parte dell’attaccante argentino. Successivamente è arrivato anche Romelu Lukaku con le parti che si sono allontanate sempre di più. Per far posto a Dybala ci sarebbe dovuta essere anche una cessione da parte di Correa con alcuni interessamenti dalla Premier League, come quello del West Ham. Così alla fine Dybala, dopo essersi preso un po’ di tempo, ha scelto di volare alla Roma sposando il progetto tecnico di José Mourinho.