Colpo low cost Milan: mirino in Serie A

Il calciomercato non si ferma mai e il Milan ha già messo nel mirino il rinforzo per il centrocampo: colpo low cost in Serie A

Il Milan è atteso da uno snodo fondamentale per la corsa scudetto, nonostante siamo solo alla settima giornata. Questa sera infatti andrà in scena il big match contro il Napoli. Entrambe le squadre, insieme all’Atalanta, sono in testa alla classifica, e oggi hanno l’opportunità di staccare una diversa concorrente.

Nel frattempo la società rossonera è sempre attenta al calciomercato e potrebbe già aver individuato il prossimo rinforzo per il centrocampo di Stefano Pioli. Mirino puntato in Serie A.

Calciomercato Milan, Lovric in crescita: obiettivo per il centrocampo rossonero

Il Milan durante la scorsa estate ha effettuato un ottimo calciomercato, intelligente e senza sborsare cifre spropositate. A Stefano Pioli però un rinforzo a centrocampo potrebbe sicuramente fare comodo nelle prossime sessioni per i trasferimenti.

Così il mirino del Milan potrebbe soffermarsi su Sandi Lovric, centrocampista dell’Udinese classe ’98 arrivato in bianconero proprio durante l’estate. Il suo impatto nella squadra di Sottil è stato importante, conquistandosi un posto da titolare con un gol e un assist in sei giornate. Il giocatore sloveno sarebbe un colpo low cost per i rossoneri vista la valutazione intorno ai 3 milioni e l’ingaggio da meno di un milione.