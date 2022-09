“Non è un leader”: addio Di Maria, ecco il colpo a gennaio

Uno dei colpi top dell’estate bianconera potrebbe clamorosamente lasciare già a gennaio: è già pronto il sostituto

Come passare, in pochi mesi, da giocatore acclamato come uno di quelli in grado di far fare il salto di qualità – non solo tecnico, ma anche mentale – alla Juve, a profilo messo in discussione. Forse anche dagli stessi compagni di squadra. La parabola di Angel Di Maria in maglia bianconera potrebbe già esser giunta al capolinea.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, nell’ambito di un momento storico in cui, nello spogliatotio juventino, è già partita la caccia ai ‘colpevoli’, lo stesso fuoriclasse argentino non è certo esente da critiche. Nessuno mette in dubbio le sue qualità tecniche, ci mancherebbe. Quello che avrebbe deluso alcuni compagni di squadra, tralasciando il discorso degli innumerevoli guai fisici, che hanno causato un suo impiego a singhiozzo, è la personalità. El Fideo non sarebbe un leader, non avrebbe fatto sentire la sua voce nei momenti di difficoltà.

Di Maria addio, la Juve punta Adama Traoré

Max Allegri e la stessa dirigenza bianconera starebbero maturando un’idea che avrebbe del clamoroso, se poi realizzata: Di Maria via già a gennaio. In quest’ottica, Federico Cherubini si starebbe già muovendo per far arrivare alla Continassa un degno sostituto, individuato in Adama Traoré, il velocissimo esterno tornato al Wolverhampton dopo il prestito semestrale al Barcellona nello scorso gennaio.

Il calciatore spagnolo, rispedito al mittente dal tecnico Xavi, è assistito da Jorge Mendes, una figura più che conosciuta a Torino, essendo l’agente di Cristiano Ronaldo. La possibilità di approdare alla corte bianconera con ottime possibilità di rientrare nelle prime scelte di Allegri potrebbe ingolosire l’esterno. Che potrebbe aver voglia di fare una nuova esperienza in Italia. La strada sembra comunque tracciata. Nelle prossime settimane Di Maria dovrà dimostrare di avere quella giusta dose di personalità, di preaa sui compagni, da abbinare ad una superiorità tecnica innegabile.