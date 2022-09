Proposta da Conte: nuovo scambio per Skriniar

Il calciomercato dell’Inter può passare da un affare con il Tottenham: Conte propone lo scambio per Skriniar

L’Inter di Simone Inzaghi è adesso in campo per la delicata sfida contro l’Udinese. I nerazzurri sono però già orientati su quelle che potrebbero essere, tra gennaio e giugno, le prossime operazioni di calciomercato.

Sulla strada dei nerazzurri può pararsi un grande ex: Antonio Conte. Il tecnico del Tottenham ha intenzione di rinforzare pesantemente la rosa degli ‘Spurs’ nel 2023 e per farlo, in cima alla sua personalissima lista, torna a mettere il nome di Milan Skriniar.

Skriniar al Tottenham: Conte ci prova con l’ex

Secondo quanto riferito da ‘Blastingnews’, l’Inter e il Tottenham potrebbero sedersi a gennaio per trattare l’approdo di Milan Skriniar agli ordini di Antonio Conte. Questa almeno la speranza degli ‘Spurs’ che hanno in mente un piano ben preciso per strappare lo slovacco, in scadenza il 30 giugno 2023, già nelle prime settimane dell’anno nuovo. Ex Genoa e Atalanta, con un breve passato anche con la maglia della Juventus: Cristian Romero può essere la chiave per convincere i nerazzurri a lasciar partire subito Skriniar. Il difensore argentino, classe 1998, ha sempre giocato nella difesa a tre sia in Serie A che in Premier League ed è per questo che si sposerebbe alla perfezione con il credo tattico di Simone Inzaghi.

Senza l’intesa per il rinnovo di Skriniar, l’Inter potrebbe davvero decidere di lasciar partire lo slovacco in uno scambio alla pari che permetterebbe sia a Marotta che Paratici di registrare un’importante plusvalenza per l’anno prossimo.

Romero, in questa stagione tra campionato e coppe, ha collezionato 6 presenze con 464′ in campo agli ordini di Conte.