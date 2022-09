Balotelli nella bufera, c’è la nota ufficiale: “Ecco la verità”

Mario Balotelli fa (ancora) discutere: l’attaccante ex Inter, ora al Sion, è finito al centro di una nuova polemica

Un video pubblicato nei giorni scorsi ha riacceso la polemica su Mario Balotelli: il giocatore, nel filmato diventato virale, appare barcollante all’esterno di un locale di Losanna, in Svizzera.

Prima il video, poi lo sfogo sui social e infine il comunicato ufficiale. Sono ore calde, caldissime per Mario Balotelli, attaccante del Sion finito al centro dell’ennesima polemica. Il motivo? Un video diventato virale sul web nel quale l’attaccante ex Monza appare barcollante all’esterno di un locale di Losanna.

Lo stesso giocatore ha commentato la vicenda con un duro e lungo commento pubblicato sui social, difendendosi dagli attacchi: “Mi chiedo perché non verificare certe cose prima di infangare il mio nome” ha scritto il giocatore, chiedendosi come sia “possibile che dopo quindici anni di carriera ancora vengano scritte str*****e sul mio conto”, solo perché “un cretino mi ha fatto un video mentre in una serata di squadra scherzavo con alcuni amici”.

Caso Balotelli, la nota del Sion dopo il video

Infine, l’attacco ai giornalisti che Balotelli apostrofa come “penosi” e “non professionisti” prima di concludere: “Per vostra fortuna non mi è mai interessato querelarvi tutti, ma stare sempre zitto e passare per co*****e no, basta!”. In merito è intervenuto anche il Sion che in una nota ufficiale ha reso noto di aver “appreso con stupore diversi articoli che mostravano un video del nostro giocatore Mario Balotelli a Losanna e voci secondo cui non avrebbe dato più notizie al suo club. Dopo la grande vittoria contro Saint-Gallois la scorsa settimana, gran parte della squadra si è recata nella capitale vodese per celebrare questo risultato”.

Poi, la spiegazione: il club elvetico fa sapere che Mario Balotelli in settimana ha fatto i conti con la bronchite “ed è stato seguito direttamente dal servizio medico del club che gli ha prescritto degli antibiotici. Non avendo potuto allenarsi in settimana, Mario Balotelli non si recherà domani a Rapperswil per il secondo turno della Coppa Svizzera. Nel weekend farà, invece, sosterrà un allenamento individuale con il nostro preparatore atletico”. Infine, il Sion si dice rammaricato per la diffusione “inutile e sproporzionata” del video che “danneggia l’immagine del nostro attaccante. Il club ne approfitta per ricordare di essere molto contento dell’attuale rendimento della squadra dall’arrivo di Mario Balotelli”.