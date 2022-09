Ancora critiche alla Juventus: 17 infortuni in due mesi

La Juventus ha iniziato la stagione nel peggior dei modi: anche sotto il profilo degli infortuni ce ne sono già tantissimi

Due mesi davvero da incubo per la Juventus sotto la gestione di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno subìto anche tantissimi infortuni in questo avvio di stagione.

Come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” ci sono stati tantissimi infortuni a livello muscolare arrivando anche a 17 in due mesi dal 16 luglio al 16 settembre. Nel mirino anche lo staff di Massimiliano Allegri per quanto riguarda la situazione infortunati che sono arrivati ad essere tanti in questo periodo.

Juventus, altre critiche a Massimiliano Allegri

Dopo i risultati negativi che ha collezionato in questo avvio di stagione, altre problematiche si sono aggiunte in questo periodo nell’ambiente bianconero. Una situazione che va risolta in maniera totale per essere sempre protagonisti sia in Serie A che in Champions League, dove sono arrivate due pesanti sconfitte. Anche Rabiot è fuori da tempo ed è un elemento indispensabile nel centrocampo bianconero come ha rivelato lo stesso tecnico livornese in questo avvio stagionale.

Mancano anche diversi innesti di valore come quello di Pogba e di Chiesa, che dovrebbero tornare soltanto a partire da gennaio 2023. L’esterno bianconero dovrebbe tornare a correre col resto del gruppo dopo la sosta Nazionale, ma al momento non ci sono notizie incoraggianti da questo punto di vista. Alla Continassa, quartier generale della Juventus, ci sarebbe bisogno di maggiore serenità per arrivare ad essere protagonisti nuovamente in Serie A e in Champions League.