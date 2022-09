Che beffa per il Torino: blitz del Sassuolo nel finale

Termina con un successo di misura l’anticipo di Serie A tra Torino e Sassuolo: poche emozioni e un gol nel finale

Blitz a tempo quasi scaduto del Sassuolo che vince a Torino: decisivo un gol del subentrato Alvarez nel finale di partita.

Al 37’ Torino ad un passo dal gol: Singo crossa per Vlasic che si inserisce in area e calcia col mancino, trovando però la respinta di Consigli prima e del palo poi. Sullo sviluppo dell’azione la palla entra in rete, a spingerla è Lazaro, ma il suo gol viene annullato per posizione di fuorigioco. La partita scorre senza grandi occasioni da ambo i lati. Un equilibrio quasi perenne, spezzato al 93′ quando l’uruguaiano Alvarez, da poco subentrato a Pinamonti, gira in porta di testa un bel cross di Rogerio dalla corsia sinistra. Immobile Buongiorno, battuto Milinkovic-Savic e tre punti di platino per la squadra di Dionisi.

Torino-Sassuolo: tabellino e classifica

TORINO-SASSUOLO 0-1

93′ Alvarez

La classifica: Napoli 14, Atalanta 14, Milan 14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus 11, Torino 10*, Sassuolo 9*, Spezia 8*, Salernitana 7*, Empoli 7*, Fiorentina 6, Lecce 6*, Bologna 6,* Verona 5, Cremonese 2, Sampdoria 2*, Monza 1.

*una partita in più