Ancelotti fa tremare la Juventus: così va a Madrid

Il Real Madrid torna a fare la voce grossa sul mercato: il gioiello stimato da Ancelotti si avvicina, Juve a rischio ko

L’estate bianconera ha visto diverse operazioni di calciomercato, soprattutto in entrata, che hanno di fatto rivoluzionato la rosa di Massimiliano Allegri. L’inizio di stagione della Juventus è stato tutto fuorchè esaltante e non sono mancate aspre critiche sia alla dirigenza che, soprattutto, all’allenatore livornese.

In tal senso, per la ‘Vecchia Signora’ spunta un ostacolo non di poco conto per quanto riguarda uno degli obiettivi che, a giugno, interessa non poco per l’attacco bianconero. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è pronto a fare sul serio: accelerata in vista.

Addio Juve: vola al Real Madrid

Secondo quanto viene riportato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid non ha mai smesso di pensare ad un gioiello per l’attacco che piace, da tempo, anche alla Juventus. Si tratta del 21enne Mykhaylo Mudryk, nazionale ucraino cresciuto calcisticamente nello Shakhtar Donetsk con il quale in stagione ha già segnato 2 reti e firmato 3 assist vincenti in 5 presenze complessive. Numeri importanti che hanno portato sul gioiello dello Shakhtar l’interesse dei bianconeri e dei ‘Blancos’ ma non solo: anche Arsenal e Everton studiano, da lontano, il classe 2001. Ma il Real Madrid, che affronterà gli ucraini due volte nel girone di Champions League, ha tutta la volontà di fare sul serio per portarlo in Spagna a partire dalla prossima estate.

Il giocatore piace tantissimo ad Ancelotti per la sua duttilità: Mudryk, infatti, è capace di giocare in ogni posizione in attacco. Lo scorso febbraio ha rinnovato fino al 31 dicembre 2026 ma Mudryk, se dovesse convincere la dirigenza delle ‘Merengues’ nel doppio confronto europeo, diventerebbe una priorità per la società di Florentino Perez.

La Juventus, dunque, rischia il sorpasso definitivo per il talento ucraino che lo Shakhtar Donetsk valuta non meno di 35-40 milioni di euro.