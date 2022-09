Juve, un solo sostituto per Allegri: “Potrebbe essere la soluzione”

La posizione del tecnico bianconero vacilla e in molti chiamano a gran voce il suo sostituto, ma per qualcuno è ancora presto

La sconfitta contro il Benfica in Champions League è stata l’apoteosi del disastroso momento che sta attraversando la Juventus in questa prima fase di stagione. Sotto scacco non soltanto molti giocatori, apparsi come pecorelle smarrite in un branco disorganizzato, ma soprattutto il tecnico Massimiliano Allegri, che avrebbe dovuto fungere da pastore e guida.

Per molti la mossa giusta da compiere sarebbe l’esonero, eppure la dirigenza sembra temporeggiare. C’è ancora quel barlume di speranza che la situazione possa cambiare da un momento all’altra, c’è fiducia nella gestione Allegri. Nel caso in cui anche questa fiammella dovesse spegnersi, allora non ci sono alternative. E spunta fuori il primo grosso nome che possa raccoglierne l’eredità: Zinedine Zidane.

Secondo Fernando Orsi, in un intervento a ‘Radio Radio’, “Zidane potrebbe essere la soluzione ai problemi della Juventus, prendendo il posto di Allegri”. L’ex portiere ha però tenuto a precisare: “Si può sicuramente discutere dell’allenatore, ma io penso che non si possa mandare via così presto uno come Allegri”.

Allegri precario, Zidane pronto a prendersi la ‘sua’ Juventus

Le difese prendono piede. Del resto quest’ultimo è stato alla guida della Juventus per tantissimi anni, portando successi su successi. Ma si parla di altri tempi, altre ambizioni, altre avversarie e organici diversi. Focalizzandosi sul momento attuale, qualcosa andrebbe cambiato. E chissà che non possa essere proprio Zidane il prossimo a scaldare la panchina bianconera.