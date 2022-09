Un nome nuovo per il Milan: può arrivare a zero

Il Milan potrebbe mettere i suoi occhi sul profilo di Konrad Laimer, centrocampista del Lipsia in scadenza di contratto: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli continua a viaggiare in questo inizio di stagione da grande squadra della società meneghina.

I rossoneri infatti, nonostante un paio di passi falsi in Serie A (basti pensare ai pareggi esterni con Atalanta e Sassuolo), stanno avendo un ruolino di marcia altissimo livello confermato dai risultati ottenuti anche in Champions League. In Europa infatti, dove il Milan vuole assolutamente ritrovare il suo status, il Diavolo ha prima pareggiato in trasferta a Salisburgo per poi battere agilmente la Dinamo Zagabria, squadra croata che è costata la panchina a Thomas Tuchel al Chelsea. Insomma, il progetto Milan, anche con il passaggio di proprietà e il conseguente arrivo di Gerry Cardinale, continua a procedere spedito e senza intoppi e potrebbe essere arricchito, a livello di organico, di nuovi tasselli nelle prossime finestre di calciomercato.

In quest’ottica, il Milan è sempre molto attento a giocatori non particolarmente onerosi dal punto di vista economico, ma che possano crescere insieme al progetto tecnico e che abbiano un grande valore anche dal punto di vista umano. Ecco perché, fra i nuovi possibili obiettivi del Diavolo, potrebbe esserci il nome di Konrad Laimer, centrocampista del Lipsia classe 1997 con una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, obiettivo Laimer: i dettagli

Laimer, finito nel mirino anche di diversi club di Premier League, è in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe essere una vera e propria occasione per il Milan di Stefano Pioli. Dotato di un’ottima tecnica, ma anche di una buona fisicità, Laimer ha finora collezionato 4 presenze in Bundesliga ed è ora alle prese con un infortunio. I rossoneri potrebbero tentare l’affondo a gennaio, magari ad un prezzo molto minore rispetto alla valutazione per anticipare anche la concorrenza, ma non è da sottovalutare l’ipotesi di un arrivo a parametro zero.