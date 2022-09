Addio Juve: ecco quanto serve per il gioiello

Il calciomercato non dorme mai e la Juventus è già chiamata a prendere una decisione importante: assalto al gioiello

Non è un mistero che l’estate abbia visto la Juventus come una delle grandi protagoniste. Da Pogba a Di Maria passando per Bremer, Paredes e alla fine Milik: i nomi altisonanti non sono mancati. Ma il campo, fino a questo momento, ha detto altro.

I bianconeri fanno enorme fatica ed il recente ko casalingo in Champions League contro il Benfica ne è una chiara dimostrazione. Ad Allegri e la squadra il compito di reagire subito, già contro il Monza che ha appena esonerato Stroppa.

Juve, due big tentano lo scippo: c’è la richiesta

Ma la Juventus, come anticipato, è sempre focalizzata sul calciomercato ed in tal senso, uno dei gioielli bianconeri è finito sul taccuino di due top club europei. L’Arsenal di Mikel Arteta e non solo. Le big d’Europa hanno aperto gli occhi su una delle sorprese della Juventus di questa prima parte della stagione. Si tratta di Fabio Miretti, talento classe 2003 che nelle sue già 8 apparizioni stagionali agli ordini di Allegri ha firmato un assist e collezionato 412′ in campo, risultando sempre tra i migliori in campo.

I ‘Gunners’ sono intrigati dal 19enne cresciuto nelle giovanili di Allegri e sono pronti a farsi avanti la prossima estate. Ad avvicinarsi a Miretti può essere anche il Bayern Monaco, sempre a caccia di giovani campioni in erba come quello a disposizione di Allegri. L’estate 2023 può quindi vedere un duello tra l’Arsenal e la società bavarese, con una richiesta ben precisa da parte della Juventus per il cartellino del centrocampista.

Per Miretti serviranno non meno di 20-25 milioni di euro: i club interessati sono avvisati.