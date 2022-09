Addio a gennaio: ex Inter in prestito per Juventus o Milan

Juventus e Milan potrebbero approfittare di una situazione che si sta facendo complessa e da valutare in casa Atletico Madrid. Un centrocampista a gennaio potrebbe partire

Il legame tra la Serie A e Diego Pablo Simeone potrebbe riaccendersi ancora una volta. Come spesso capita il tema centrale è quello legato al calciomercato, che vede spesso rumors, possibili intrecci ed eventuali occasioni sull’asse Madrid-Italia. In questo caso dalle parti del Wanda Metropolitano ci sarebbe un centrocampista non particolarmente contento della propria situazione e non sempre al centro delle gerarchie dello stesso ‘Cholo’ Simeone.

Si tratta di Geoffrey Kondogbia, centrafricano di origini francesi che sta vivendo un avvio di stagione completamente in sordina e indietro nelle gerarchie interne del tecnico argentino che gli sta preferendo altre soluzioni. I numeri del primo mese di calcio dell’ex interista sono piuttosto chiari e sembrano andare in una netta direzione: sole tre presenze i cinque giornate di Liga con 199 minuti e neanche un singolo minuto di gioco in due partite di Champions League giocate dall’Atletico contro Porto e Bayer Leverkusen.

Calciomercato, Kondogbia a caccia di squadra: suggestione in prestito per la Serie A

In particolare il mancato impiego Champions sembra lasciare spazio a possibili indizi di mercato rispetto al futuro di Kondogbia che a quasi 30 anni rischia di divenire alternativa fissa per Simeone in un centrocampo ancora a caccia della quadra definitiva ma ricco di possibili scelte. La concorrenza spietata e le scelte del tecnico sono quindi temi centrali per il destino dell’ex interista che potrebbe anche partire a caccia di nuove strade.

L’Atletico starebbe cercando un centrocampista per il mercato di gennaio e allo stesso tempo il mediano classe ’93 potrebbe dare anche mandato al suo entourage di trovare soluzioni alternative altrove qualora dovesse arrivare un nuovo innesto, e nel caso in cui le cose fino al prossimo inverno non cambiassero a suo favore. In scadenza nel 2024 Kondogbia potrebbe quindi cambiare squadra e non è da escludere che possa essere offerto anche ad alcune big di Serie A che potrebbero andare a caccia di un mediano di esperienza: in questo senso Milan e Juventus potrebbero essere strade intriganti ma solo con la formula del prestito, al massimo con diritto di riscatto.