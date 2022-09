Italia, i convocati di Mancini in vista delle qualificazioni alla Nations League

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista del doppio impegno di qualificazione alla Nations League

La Nazionale sta per tornare in campo per le gare di qualificazione alla prossima Nations League. L’Italia avrà un doppio impegno e il c.t. Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati.

Una lista dove non mancano le sorprese, come spesso Mancini ci ha abituati. L’Italia affronterà l’Inghilterra a San Siro il 23 settembre e l’Ungheria alla Puskas Arena di Budapest il 26 settembre. Due partite molto importanti per gli azzurri in ottica qualificazione. In classifica comanda l’Ungheria con 7 punti, seguita dalla Germania con 6, l’Italia a 5 e l’Inghilterra ultima con 2 soli punti. La vincente del girone accede alle semifinali, l’ultima retrocede in Lega B.

I convocati di Mancini: tre volti nuovi nell’Italia

Sono tre i volti nuovi tra i convocati da Mancini che ci ha ormai abituati a scelte anche inaspettate. Uno di questi è Mazzocchi che dopo il grande inizio di stagione con la maglia della Salernitana si è guadagnato l’attenzione del c.t. Gli altri due sono i due portieri, Provedel e Vicario. Di seguito la lista completa dei convocati dell’Italia in vista delle gare di qualificazione ai gironi di Nations League.

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Dimarco, Emerson, Gatti, Luiz Felipe, Mazzocchi, Toloi

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Pobega, Tonali, Verratti

ATTACCANTI: Cancellieri, Gnonto, Grifo, Immobile, Politano, Raspadori, Scamacca, Zerbin