Il gioiello si accende in Champions: il Milan lo punta

Il gioiello si fa notare dopo le ottime prestazioni in Champions League: il Milan lo ha puntato ma deve superare la concorrenza di una big

Le prime due giornate europee hanno già messo in mostra diversi talenti, sia in Champions che in Europa League. Uno di questi è certamente il gioiello dello Shakhtar Donetsk.

Il giocatore in questione è Mykhaylo Mudryk, centrocampista ucraino classe 2001, già in vetrina dopo i due gol realizzati nelle prime due gare di Champions League del girone. L’ala sinistra scuola Metalist e Dnipro ha attirato l’attenzione di molti club europei dopo le sue ottime prestazioni in campo internazionale, come l’Everton che già in questa ultima sessione di mercato aveva provato a strapparlo allo Shakhtar per 25 milioni di euro. Adesso, però, per il club ucraino non sarà facile trattenerlo.

Il Milan piomba sul gioiello ucraino: concorrenza dell’Arsenal

Oltre all’Everton anche l’Arsenal di Mikel Arteta ha puntato il giovane talento ucraino e sembra che voglia fare sul serio per battere la concorrenza, ma come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, anche il Milan lo ha messo nel mirino. Maldini e Massara sono sempre molto brillanti nell’intuire le potenzialità dei giovani talenti in giro per l’Europa e Mudryk rispecchia le caratteristiche che piacciono alla dirigenza rossonera.

Nonostante il contratto fino al 2026, lo Shakhtar ha bisogno di liquidità e presto potrebbe aprire alla cessione del suo gioiellino che attualmente viene valutato circa 15 milioni di euro. Anche in ottica gennaio potrebbe intensificarsi il testa a testa tra Milan e Arsenal per il giovane Mudryk.