Cessione con lo scambio, ecco il prossimo ‘colpo’ di Cherubini

Cessione con lo scambio, ecco il possibile ‘colpo’ di Cherubini nelle prossime sessioni di calciomercato. L’asse è ancora vivo

“C’è stata questa possibilità, il ragazzo si è sentito chiuso e ha accettato con grande entusiasmo il fatto di andare al Chelsea“.

“In bocca al lupo a lui e Arthur, abbiamo fatto delle scelte e siamo contenti”. Massimiliano Allegri ha spiegato così la cessione a sorpresa, nell’ultimo giorno del calciomercato estivo, di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero e Arthur hanno salutato in extremis il club bianconero, con la dirigenza che ha accontentato l’allenatore anche sul fronte entrate completando il reparto con Paredes. Zakaria è passato ai ‘Blues’ in prestito oneroso con un riscatto fissato ad oltre 30 milioni di euro. Non è però da escludere una nuova trattativa con la società inglese.

Calciomercato Juve, contropartita dal Chelsea per il riscatto di Zakaria

“Non ha mai una faccia sorridente, si può vedere da tutto ciò che non si sta divertendo. Spero che vada in un club dove può semplicemente giocare e non preoccuparsi di nient’altro. Ziyech è un ragazzo che deve sempre giocare quando lo acquisti. Il Chelsea ha tanti ottimi giocatori, ma ai ragazzi come lui non piace sedersi in panchina”. L’ex fantasista olandese, van der Vaart, si è espresso così sulla situazione di Hakim Ziyech. Da Tuchel a Potter, il fantasista marocchino resta ai margini del Chelsea e, in sede di trattativa per riformulare il riscatto di Zakaria, potrebbe essere proposto proprio alla Juventus. Le valutazioni dei due cartellini sono simili. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Londra.