Inter e Mourinho senza parole: arriva gratis

Il calciomercato non dorme mai con Inter e Roma spiazzate: il gioiello è vicino a firmare gratis, nuovo duello

La Serie A ha già detto tanto in queste prime sei giornate di campionato. Dalla crisi che sta vivendo la Juventus, ieri ko in Champions League contro il Benfica, fino a Napoli, Atalanta e Milan che guidano la classifica con 14 punti.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e, dopo aver messo a segno diversi colpi nell’ultima sessione estiva, le italiane sono pronte a rituffarsi in vista di gennaio.

Niente Inter e Roma: duello estero per Zagadou

Chi invece ha pensato ad un innesto immediato, direttamente dall’elenco degli svincolati, sono Inter e Roma. Adesso, però, la situazione pare cambiare ed il talento già protagonista in Germania può accasarsi a zero altrove. Secondo quanto viene riferito da ‘RMC’, il futuro di Dan-Axel Zagadou sarebbe vicino ad una svolta, ben lontana dalla Serie A e da Inter e Roma. Il portale, infatti, sottolinea come al momento siano due i club vicini ed interessatissimi alla firma dell’ex centrale del Borussia Dortmund, che non ha rinnovato con la società giallonera lo scorso giugno.

Si tratta di Lione e West Ham, pronte ad andare all’assalto di Zagadou nelle prossime settimane. Inter e Roma, che hanno sondato il terreno a fine agosto, appaiono comunque distaccate e ormai non più così interessate alla firma del difensore francese classe 1999.

Nell’ultimo anno con la maglia del Borussia Dortmund, Zagadou ha collezionato 22 presenze, con 1 assist e all’attivo 1354’ sul rettangolo verde.