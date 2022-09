La Roma dilaga in Europa League: Fiorentina allo sbando a Istanbul

Pessima prova in Conference League della Fiorentina che crolla a Istanbul, la Roma vince agevolmente in Europa League

La Roma gioisce in Europa League all’Olimpico, la Fiorentina perde malamente a Istanbul con un secco 3-0.

La Fiorentina crolla inaspettatamente in Conference League 3-0 contro il Başakşehir a Istanbul. Disastrosa prestazione della squadra di Vincenzo Italiano, soprattutto di Pierluigi Gollini che combina un pasticcio nel secondo gol: al 70esimo su un retro passaggio a mezza altezza palleggia in maniera goffa e si fa rubare la palla da Gurler. che appoggia in rete. La Viola deve fare i conti anche con l’espulsione di Ikoné e chiude una serata nera che la tiene a un punto nel gruppo A.

La Roma vince e c’è gloria anche per Belotti

Serata di sentimenti totalmente opposta invece per la Roma che vince senza particolari problemi in Europa League, riscattando la sconfitta contro il Ludogorets. I giallorossi battono l’Helsinki 3-0 nella seconda giornata del gruppo C costruendo tanto nel primo tempo. La gara la sbloccano, però, nella ripresa grazie al gol di Paulo Dybala che al primo pallone toccato trova il mancino vincente. La Roma poi dilaga con Pellegrini. e c’è gloria anche per il Gallo Belotti che segna il suo primo gol con la maglia giallorossa sull’assist perfetto di Zaniolo. Tabellino marcatori.

ROMA-HELSINKI 3-0 (47′ Dybala, 49′ Pellegrini, 68′ Belotti)

BASAKSEHIR-FIORENTINA 3-0 (57′, 71′ Gurler, 90′ Traoré)