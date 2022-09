Addio al sapore di Europa League: 30 milioni per un titolare di Mourinho

Dopo la vittoria in trasferta sul campo dell’Empoli la Roma di Mourinho si dedica all’Europa League. Intanto dalla stessa competizione una big europea potrebbe fare un pensierino su un titolare capitolino

La Roma di Josè Mourinho tra alti e bassi sta vivendo un inizio di stagione molto particolare. Abraham e soci occupano la quinta posizione in classifica in Serie A con un punto solo di distacco rispetto alle prime in classifica, ovvero Napoli, Milan e Atalanta. In Europa League è stata invece da dimenticare la prima uscita ufficiale sul campo del Ludogorets persa 2-1, mentre questa sera la truppa dello Special One sta ospitando all’Olimpico l’Helsinki.

Competizione l’Europa League che la Roma chiaramente non sottovaluterà e che è anche utile a mettere ulteriormente in vetrina alcuni calciatori. Proprio dalla rassegna continentale c’è inoltre un top club che potrebbe mettere gli occhi su un titolare della formazione di Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, sos difesa per il Manchester United: suggestione Ibanez

In Europa League milita anche il Manchester United, dopo la deludente stagione dello scorso anno che ha portato Ronaldo e soci fuori dalle prime quattro posizioni di Premier. L’avventura nell’Europa secondaria non è iniziata bene peraltro per i ‘Red Devils’, sconfitti ad Old Trafford nella prima uscita dalla Real Sociedad. Al netto del cammino continentale della squadra di ten Hag, il destino di Roma e Manchester United potrebbe incrociarsi in futuro per motivi collegati al calciomercato.

I diavoli rossi inglesi stanno provando a trovare la giusta continuità soprattutto in difesa, reparto dove spesso sono arrivate alcune battute a vuoto. Maguire ha perso il posto da titolare con Varane e Martinez al centro della difesa, al netto di alcune sporadiche occasioni. Inoltre per il futuro, in vista di un eventuale ritorno Champions, il club britannico potrebbe andare a rinforzare proprio la batteria di centrali inserendo un altro elemento di talento, con esperienza ma con ancora margini di miglioramento. Per età, capacità e prospettive un nome intrigante per ten Hag potrebbe essere quello del romanista Ibanez, neo convocato dal Brasile e valutato sui 25/30 milioni di euro. Cifre che lo United potrebbe chiaramente provare a coprire qualora decidesse di lanciare un assalto futuro.