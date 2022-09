Mourinho sfida l’Inter: gioiello da 20 milioni

Il calciomercato della Roma può intrecciarsi con quello dell’Inter: colpo giallorosso e Marotta su tutte le furie

L’estate della Roma è cominciata com alle spalle il trofeo della Conference League in bacheca. È arrivato lo sfortunato Wijnaldum, così come Dybala, Belotti, Celik, Matic e Camara. Un calciomercato importante, a tratti imponente, per la gioia di Josè Mourinho.

I giallorossi, archiviato il match contro l’Empoli, tornano a pensare a quelli che saranno i rinforzi previsti tra gennaio e giugno. Ed uno in particolare, osservato da lungo tempo dall’Inter, sembrerebbe in cima alla lista dello ‘Special One’ per l’attacco del futuro.

Mourinho sfida Marotta: gioiello dalla Serie A

Due partite giocate, 36′ in campo con 1 gol in Europa League. L’inizio di stagione di Eldor Shomurodov non è stato dei migliori, anzi. Non è affatto escluso che la Roma possa decidere di puntare su un altro profilo, se riuscirà a piazzare l’ex Genoa nel 2023. Gli occhi del club capitolino sono infatti tutti rivolti a Sam Lammers, gioiello olandese classe 1997 di proprietà dell’Atalanta ma protagonista in prestito con la maglia dell’Empoli. Una rete ed un assist nelle 5 presenze già accumulate per il 21enne, seguito anche dall’Inter. La Roma, al netto della cessione di Shomurodov, ci proverà a gennaio, più probabilmente il prossimo giugno.

L’Inter, d’altro canto, per affacciarsi ed approcciare il possibile acquisto dell’attaccante della ‘Dea’ dovrà lasciar partire uno tra Dzeko e Correa. Intanto, per entrambe le società, non sarà affatto semplice. L’Atalanta, si sa, è bottega carissima e se il giocatore dovesse esplodere come intuito in queste prime gare di campionato, la richiesta della società bergamasca si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Non è escluso, però, che l’accordo tra le parti potrebbe venire raggiunto a circa 15.

La Roma ha quindi tutta l’intenzione di provarci per uno dei profili più talentuosi e promettenti della Serie A: Lammers al centro dei pensieri di Mourinho e Tiago Pinto, Inter permettendo.