Abraham e Dybala trascinano Mourinho: la Roma passa a Empoli

Si è concluso il monday night della 6a giornata di Serie A: la Roma riesce a superare l’ostacolo Empoli di misura, decisivi Abraham e Dybala

La Roma soffre, ma vince. Ed è questa la cosa che conta di più in ogni partita. I giallorossi abbattono l’Empoli al Castellani e si portano a casa tre punti letteralmente fondamentali. Stasera, infatti, c’era solo un risultato valido per gli uomini guidati da José Mourinho, chiamati a riprendersi dopo le brutte sconfitte subite per mano di Udinese e Ludogorets.

Missione compiuta: a sbloccare il match nel primo tempo ci ha pensato Paulo Dybala. La ‘Joya’ raccoglie un pallone assai invitante non lontano dalla lunetta dell’area e, di prima, mette la sfera col sinistro a giro alle spalle di Vicario. Un vero e proprio cioccolatino, che consente ai capitolini di andare in vantaggio al 17esimo. I padroni di casa, però, reagiscono e al minuto 43 agguantano il pari grazie alla rete firmata Filippo Bandinelli.

Serie A, Empoli-Roma 1-2: marcatori e classifica

Nella ripresa gli ospiti tornano avanti: Dybala serve un assist delizioso sul secondo palo per Abraham, che la porta presieduta da Vicario. Dieci minuti più tardi circa, viene assegnato un penalty ai giallorossi per fallo di Cacace su Ibanez. Sul dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini, ma il numero 7 della Roma colpisce la traversa e la palla esce fuori. Nel finale espulso Akpa Akpro, con l’ausilio del Var, per un piede a martello su Smalling. La Roma oggi può sorridere, nonostante tutto.

Empoli-Roma 1-2: 17′ Dybala (R), 43′ Bandinelli (E), 71′ Abraham (R)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 14, Atalanta 14, Milan 14, Udinese 13, Roma 13, Inter 12, Lazio 11, Juventus 10, Torino 10, Salernitana 7, Fiorentina 6, Bologna 6, Sassuolo 6, Hellas Verona 5, Spezia 5, Empoli 4, Lecce 3, Cremonese 2, Sampdoria 2, Monza 1.