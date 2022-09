Si riapre la strada tedesca per Gosens: super scambio per l’Inter

Saltata la pista Bayer Leverkusen, si riapre l’ipotesi Bundesliga per Robin Gosens: scambio affascinante in vista

Nelle ultime 36 ore della sessione estiva di mercato, Robin Gosens, il laterale tedesco che ancora non riesce a tornare ai livelli ammirati quando vestiva la maglia dell’Atalanta, è stato molto vicino ad accaasarsi al Bayer Leverkusen. Saltato l’affare a causa della formula del prestito con obbligo avanzata dall’Inter, il calciatore è rimasto agli ordini di Simone Inzaghi.

La possibilità che l’ex bergamasco possa lasciare Appiano Gentile è però tutt’altro che svanita. Sempre dalla Germania sarebbe infatti pervenuta, all’Ad nerazzurro Beppe Marotta, una proposta che avrebbe suscitato la giusta attenzione dell’abile dirigente meneghino.

Il Dortmind mette sul piatto Guerreiro per Gosens

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, il Borussia Dortmund avrebbe pensato all’esterno nerazzuro per rinnovare la fascia sinistra. Per convincere l’Inter il Ds dei gialloneri avrebbe messo sul piatto Raphael Guerreiro, il cui contratto in scadenza nel 2023 ‘obbliga’ in qualche modo il club della Ruhr a fare i conti con una possibile partenza a zero del portoghese tra qualche mese.

Marotta e Inzaghi sono stuzzicati dall’idea di accettare lo scambio: Gosens non è attualmente un fattore in campo. Uno scambio con un giocatore certamente più offensivo ma sempre di piede sinistro, adattabile largo nel centrocampo a cinque, potrebbe essere favorevolmente accolta dallo staff tecnico nerazzurro.