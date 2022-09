Juventus, è già bocciato: addio al fedelissimo di Allegri

A rischio la permanenza di Juan Cuadrado alla Juventus: dopo le voci della scorsa estate, il colombiano sembra vicino all’addio

Nei prossimi mesi Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus. In scadenza di contratto con i bianconeri, già nei mesi scorsi si era parlato di una possibile cessione.

Il futuro di Juan Cuadrado potrebbe essere lontano dalla Juventus e dall’Italia. Nei mesi scorsi è scattato il rinnovo del contratto che lega l’esterno colombiano ai bianconeri per un’altra stagione, con un ingaggio annuale da 5 milioni di euro.

Nel corso della sessione estiva di calciomercato, però, non sono mancate le voci che lo volevano lontano da Torino. Voci smentite dallo stesso giocatore, rimasto alla Juventus per un’altra stagione.

Calciomercato Juventus, ipotesi addio per Cuadrado

Il suo ingaggio da 5 milioni di euro, ad ogni modo, rappresenta un peso di non poco conto per le casse societarie della Juventus che vorrebbe cedere il giocatore ex Udinese e Lecce, in bianconero dal 2015. Il suo sogno è quello di approdare in Ligue 1, al Marsiglia. Se ne parlerà nei prossimi mesi.