Il paragone con Haaland è impietoso: Ronaldo via a gennaio

Dopo le scelte inequivocabili del tecnico ten Hag, anche gli stessi tifosi del Manchester United sembrano voltare le spalle a CR7

Fine di una storia d’amore. Gloriosa e vincente – ci riferiamo a quando il fenomeno portoghese era il leader indiscusso dei Red Devils sotto la guida di Alex Ferguson – fino a quando è durata. L’avventura 2.0 di CR7 a Manchester sembra veramente ai titoli di coda.

Come riferito dal tabloid inglese The Sun infatti, gli stessi tifosi del Manchester United, nonchè gli affezionari delle squadre avversarie, avrebbero iniziato a ‘deridere’ Cristiano Ronaldo, accelerando di fatto la sua volontà di lasciare il club nel mercato di gennaio. Alcuni fans dei Red Devils che hanno incontrato Erlring Haaland, il bomber che sta facendo impazzire la parte ‘Blue’ di Manchester, hanno espresso chiaramente la loro preferenza per il bomber norvegese. Che dal canto suo ha dichiarato di trovarsi benissimo nel City, dove è amato dai tifosi.

Ronaldo, l’addio a gennaio è ormai scontato

Schierato finalmente titolare contro la Real Sociedad in Europa League, l’ex Juventus ha deluso. Non solo non è andato a segno, ma è sembrato un corpo estraneo alla squadra. Tutte conferme per il tecnico Erik ten Hag, che ormai lo lascia regolarmente fuori in campionato.

A questo punto l’addio, ventilato anche dai compagni di squadra, insofferenti per le lamentele e per lo scarso attaccamento alla causa di CR7, appare più che probabile. Già a gennaio. Resta da capire chi sarà disposto a sobbarcarsi almeno parte del suo ingaggio faraonico.