Esonero possibile per Allegri, arriva l’indizio

Inizio stagionale da dimenticare per Massimiliano Allegri, che ora sembra rischiare già tempo. Serve un cambio di rotta, ma arriva l’indizio

Tutto cambia rapidamente nel mondo del calcio: inizio complicato per Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Due pari contro Sampdoria e Fiorentina in campionato più la sconfitta in Champions contro i campioni del PSG: ora l’allenatore livornese potrebbe già rischiare in vista delle prossime gare stagionali.

L’indizio è arrivato direttamente delle quote delle scommesse con un calo improvviso del suo esonero: Sisal porta quota 7.50, mentre Snai porta quota 7. Un abbassamento complessivo di ciò che si pensa dello stesso Massimiliano Allegri, che non ha iniziato alla grande la nuova stagione alla guida dei bianconeri.

Contro Salernitana e Monza serve un cambio di rotta con due vittorie da mettere a segno senza problematiche. La Juventus vorrebbe tornare protagonista anche in campo europeo riuscendo a trionfare dopo la sconfitta del Parco dei Principi.

Juventus, Allegri pretende il meglio dai suoi calciatori

Massimiliano Allegri dovrà far ruotare al meglio gli uomini a disposizione visto che si gioca ogni tre giorni. Al momento Di Maria non riuscirà a recuperare per la sfida contro la Salernitana: chance dal primo minuto ancora per Moise Kean. Pogba e Chiesa torneranno direttamente a partire da gennaio 2023.