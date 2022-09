Addio Napoli, volerà in MLS: il colpo di scena a sorpresa

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio: può volare per una nuova avventura suggestiva in MLS, il colpo a sorpresa

Davvero ad un passo dal Napoli negli ultimi mesi, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. L’indiscrezione è arrivata direttamente dalla Spagna con un colpo di scena improvviso.

Il Napoli ci ha provato a lungo per il portiere del PSG, Keylor Navas, che è stato ad un passo dall’addio dal Paris Saint-Germain. Alla fine non c’è stato nessun accordo con il club francese per alcuni pagamenti e quindi di fatto è rimasto ancora sotto la Tour Eiffel. Al momento è il vice di Gianluigi Donnarumma e così potrebbe dire addio molto prima rispetto alla scadenza del suo contratto del giugno 2024.

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes”, Keylor Navas avrebbe già accettato la proposta dell’Inter Miami per arrivare in Florida a partire dal prossimo inverno. Il club di David Beckham potrebbe così provare a prendere dopo il Mondiale rinforzando la porta con un innesto di assoluto valore .

Keylor Navas, addio PSG: nuova avventura suggestiva

Per lui è pronta così un’avventura suggestiva in MLS dopo il suo trasferimento saltato al Napoli. Il club di De Laurentiis ha dato così fiducia ad Alex Meret: il portiere friulano sarebbe anche ad un passo dal rinnovo dopo le numerose parate da urlo che ha messo finora in mostra tra Serie A e Champions League. Per Luciano Spalletti è diventato il titolare inamovibile: col passare dei mesi è diventato padrone dei suoi mezzi. Per Keylor Navas ci sarà così un colpo di scena inaspettato dicendo addio all’Europa dopo il Mondiale.