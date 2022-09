Non solo Bastoni, Conte ci prova ancora per il suo pupillo

Antonio Conte continua a guardare in casa Inter per rinforzare la rosa del Tottenham: ci ha provato a lungo per Bastoni, ma non solo

Il Tottenham ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con il condottiero Antonio Conte, che ha provato a cambiare tutte le regole all’interno del club inglese. Sul fronte calciomercato è sempre molto attivo provandoci a lungo per i top dell’Inter.

Percorso completamente opposto per l’Inter, che ha collezionato nelle ultime tre sfide tra campionato e Champions, altrettante sconfitte. Un percorso da cambiare rapidamente già a partire dal match a San Siro contro il Torino. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Antonio Conte ha provato a lungo per cercare di strappare ai nerazzurri il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, Nicolò Barella, ma per il club italiano è sempre considerato incedibile. La valutazione è davvero alta e proibitiva per qualsiasi compagine d’Europa.

Conte aveva chiesto informazioni anche per il centrale, Alessandro Bastoni, che è stato messo nel mirino dopo la brutta prestazione nel derby di Milano.

Inter, Barella è incedibile: ora Inzaghi punta su di lui

Un inizio stagionale altalenante anche per Barella, che ora vuole dimostrare tutto il suo valore. Il centrocampista della Nazionale italiana sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa, ma per i nerazzurri è davvero incedibile. Un giocatore totale, capace di essere sempre pericoloso con i suoi inserimenti con o senza palla. Ora il sardo vuole continuare il suo percorso di crescita sempre vestendo la maglia nerazzurra.