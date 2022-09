Inter mai presa in considerazione: la frase non lascia dubbi

Già al centro di una possibile trattativa last minute per un suo passaggio all’Inter, Jordi Alba ha preso la parola

Gli ultimi giorni del mercato estivo sono stati contrassegnati da una possibile rivoluzione nella corsia di sinistra dell’Inter. La trattativa lampo, poi non andata a buon fine, col Bayer Leverkusen per la cessione di Robin Gosens era stata accompagnata da un’indiscrezione che avrebbe voluto Jordi Alba in procinto di accasarsi al club nerazzurro.

Il rumor, durato poco più di una notte, era stato poi smentito con forza sia dai due club coinvolti nell’operazione – Inter, appunto, e Barcellona – che da ambienti vicini al giocatore. Il terzino sinistro, a distanza di poco più di una settimana dal possibile trasferimento in Italia, ha ora preso la parola. Ecco un estratto delle sua intervista rilasciata a Sport.es.

Inter-Jordi Alba, pietra tombale sull’affare

“Quello che posso dire è che la mia sola volontà è sempre stata essere al Barcellona, ​​mi vedo adatto per stare qui gli anni che mi restano di contratto, poi il club farà le sue valutazioni considerando i propri interessi. Ho dimostrato molto impegno nei confronti del club, dei colleghi e alla fine la decisione spetta alla società. Io sono quello che sono, ci sono molti interessi e non entrerò mai nella questione. Il mio impegno è al cento per cento per il Barcellona e basta. Vorrei potervi dire di più, ma non entrerò in questo argomento”, ha esordito lo spagnolo.

“Alla fine penso che ognuno si comporti come vuole e in questo senso posso dire come mi comporto io. Sono un uomo a cui piace andare faccia a faccia, mi piace dire le cose in faccia a tutti, non a tutti piace ma io sono così. Non posso dire altro. Penso che le cose possano andare meglio, ma niente mi sorprende con tutto quello che ho visto nel calcio“, ha concluso.