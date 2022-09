L’Inter ha già deciso il dopo Inzaghi

Momento difficile per Simone Inzaghi: tre sconfitte in pochi giorni per l’allenatore dell’Inter, ora il suo futuro è in bilico

Un periodo delicato per l’Inter. Ancora una sconfitta, questa volta in Champions League dopo aver perso contro Lazio e Milan nelle ultime due sfide di campionato. Ora il suo futuro sembra già incerto: tutto passerà già dalla prossima gara contro il Torino.

La compagine guidata da Ivan Juric ha iniziato alla grande la nuova stagione diventando così molto ostica da affrontare. Ora l’Inter dovrà misurarsi alla grande contro la squadra granata: ormai contano soltanto i tre punti per Lautaro e compagni. In caso contrario tutto potrebbe cambiare in poco tempo nonostante la fiducia illimitata che riscuote nell’ambiente nerazzurro Simone Inzaghi. In estate il presidente Zhang gli ha prolungato il contratto fino al 2024, ma al momento non ha mai pensato a possibili sostituti.

Inter, Stankovic suggestione per il post Inzaghi

L’edizione odierna di Tuttosport ha anche svelato di una suggestione chiamata Dejan Stankovic, che non è ormai più l’allenatore della Stella Rossa dopo aver trionfati vincendo tre campionati consecutivi con due coppe di Serbia. L’ex bandiera dell’Inter è pronta anche ad una nuova esperienza da allenatore e, perché no, proprio alla guida della compagine nerazzurra. In molti sperano che Inzaghi possa cambiare le sorti in poco tempo arrivando così ad un successo contro il Torino. Una sfida che si preannuncia già decisiva per certi versi dopo tre sconfitte consecutive, tra campionato e Champions League.