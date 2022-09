Fallimento e triplo colpo: la Juventus ‘azzera’ il Napoli

La Juventus non può fallire quest’anno altrimenti sarà rivoluzione: la strategia porta a Napoli per un triplo colpo

Vincere, a tutti i costi. Alla Juventus l’obiettivo è uno solo: alzare (almeno) un trofeo al cielo al termine di questa stagione. Dopo gli zero titoli del 2021/2022, Allegri non avrà altre possibilità.

Il mercato è stato fatto in base alle richieste dell’allenatore che ora non può permettersi di sbagliare. Le prime uscite ufficiali non hanno pienamente soddisfatto ed allora, nonostante la fiducia nelle capacità del tecnico e della squadra, ci sia ancora, il club bianconero pensa anche alle alternative in caso di fallimento.

Così, nel caso in cui la stagione dovesse davvero rivelarsi amara di soddisfazioni, tutti sarebbero in discussioni. Allegri potrebbe essere il primo a pagare le mancate vittorie, ma anche in società potrebbero esserci cambiamenti importanti. Ed allora la Juventus potrebbe optare per una rivoluzione anche dirigenziale e puntare su Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli è stato l’artefice di un mercato importante, con addio eccellenti e colpi sorprendenti. L’ex Carpi è da tempo nel mirino bianconero e quest’estate potrebbe essere quella giusta per il matrimonio.

Calciomercato Juventus, Giuntoli bianconero con due ‘fedelissimi’

Alla Juventus però Giuntoli non arriverebbe da solo, ma portandosi dietro due ‘fedelissimi’. Negli anni in azzurro, due dei colpi più riusciti sono quelli di Frank Anguissa e Khvicha Kvaratskhelia. Due affari importanti, chiusi con un esborso economico limitato. Il centrocampista camerunese e l’attaccante georgiano sono tra i protagonisti dell’ottimo inizio di stagione della squadra di Spalletti e, con Giuntoli a Torino, potrebbero diventare anche i primi obiettivi della società piemontese.

Certo strapparli a De Laurentiis non sarà facile, anche perché il patron partenopeo sa la reazione che potrebbe avere la piazza. Il fallimento stagionale della Juventus però potrebbe portare proprio a Giuntoli e al tentativo per i due talenti azzurri.