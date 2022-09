Dal campo al calciomercato, possibile assalto del Bayern Monaco al big nerazzurro: tutti i dettagli

“C’è una grande pressione agonistica da qui al 13 novembre, è giusto che l’allenatore scelga la squadra più adatta all’avversario. Le scelte di Inzaghi potrebbero apparire senza logica, in realtà mostrano coraggio”.

“Fare questo turnover tiene conto del fatto che abbiamo tante partite ravvicinate, due competizioni molto importanti per noi. È giusto che riesca a gestire l’undici migliore in campo”. Nel pre-partita Marotta ha commentato così le scelte forti di Simone Inzaghi per la sfida al Bayern Monaco. I nerazzurri sono sotto 1-0, con diverse esclusioni eccellenti che faranno sicuramente discutere: de Vrij in difesa, Barella a centrocampo e il capitano, Samir Handanovic. L’allenatore, invece, non ha rinunciato a Skriniar, uomo mercato fino a pochi giorni fa. “Noi non siamo solo onorati, ma riteniamo che sia parte importante del gioco della squadra e faremo di tutto per tenerlo con noi. Poi la volontà del giocatore è determinante, ma ci sono i presupposti per essere ottimisti”. Marotta si è anche espresso così sul rinnovo del centrale slovacco, che in estate è finito nel mirino dei top club europei. Ma Skriniar non è l’unico big dell’Inter attenzionato in Europa.

Calciomercato Inter, Dumfries nel mirino del Bayern Monaco

Proprio il Bayern Monaco è stato già accostato a Denzel Dumfries. Nella prossima estate i bavaresi potrebbero tornare alla carica per l’olandese, anche mettendo sul piatto il cartellino di Pavard, già vicino all’addio negli ultimi mesi. Entrambi hanno una valutazione di circa 30-40 milioni di euro. Osservato speciale a San Siro, dunque, per la società tedesca.