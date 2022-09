Assalto a Lautaro nel 2023, l’Inter ha già deciso: 90 milioni

Nuove voci riguardanti il futuro di Lautaro Martinez, attaccante di proprietà dell’Inter: assalto la prossima estate, 90 milioni di euro

La Champions League dell’Inter è cominciata subito col botto. I nerazzurri sono stati molto sfortunati ai sorteggi, ritrovandosi in un girone di ferro insieme a Barcellona e Bayern Monaco. Stasera, alla ‘Beneamata’, è toccato debuttare contro la truppa bavarese. Un match dal sapore di grande calcio, ma anche con un pizzico di calciomercato in aggiunta.

Sì, perché la dirigenza tedesca ha approfittato dell’occasione per visionare più da vicino la prestazione di un importante pedina appartenente allo scacchiere di mister Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Lautaro Martinez: questa estate, nella fase iniziale, sembrava che il ‘Toro’ argentino potesse davvero abbandonare la nave milanese per trasferirsi altrove. In quel periodo correvano imperterrite le voci su Paulo Dybala. L’eventuale arrivo della Joya – insieme al ritorno di Lukaku -, difatti, avrebbe potuto spingere il club meneghino a privarsi dell’attaccante ex Racing Club, ovviamente previa un’offerta ritenuta congrua.

Alla fine, però, Dybala è approdato alla Roma e l’Inter, col consenso del presidente Steven Zhang, ha trattenuto tutti i big della rosa, tranne Perisic andato a scadenza di contratto. Ma nel 2023, con ogni probabilità, le difficoltà della società meneghina sul tema economico/finanziario si faranno risentire, a maggior ragione se Brozovic e compagni non dovessero raggiungere i traguardi prefissati.

Calciomercato Inter, assalto del Bayern a Lautaro: 90 milioni

E qui entra in gioco il Bayern. Ai bavaresi, oggi, manca un vero e proprio centravanti di ruolo da piazzare al centro dell’attacco. Ieri, in conferenza stampa, il tecnico Nagelsmann ha ammesso di aver dovuto rivoluzionare il reparto offensivo a causa della partenza di un certo Robert Lewandowski. Il profilo di Lautaro non sarebbe esattamente l’ideale, ma le caratteristiche dell’argentino piacciono eccome alla compagine tedesca.

Di conseguenza, non è da escludere un possibile assalto, chiaramente la prossima estate. L’Inter, dal canto suo, ha già ben fissati i paletti: si parte da una base di 90 milioni di euro e non saranno accettate contropartite, solo cash per il ‘Toro’. Queste le condizione che farebbero vacillare la ‘Beneamata’ e magari convincerla a privarsi di uno dei suoi elementi di punta.