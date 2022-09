Ko in Champions, ecco l’esonero: arriva Zidane

Sconfitta cocente in Champions League, ora rischia davvero l’esonero: tra i possibili sostituti c’è anche Zinedine Zidane

Una stagione che non è iniziata nel migliore dei modi: ora il top manager potrebbe anche essere esonerato. C’è anche Zidane, ancora senza squadra dopo l’esperienza al Real Madrid.

Il Chelsea ha perso già nella prima sfida di Champions League: la Dinamo Zagabria ha superato i “Blues” grazie al gol di Mislav Orsic. Ora la compagine inglese è davvero in crisi: così il tabloid Express Sport ha svelato anche chi potrebbe sostituirlo se Todd Boehly dovesse decidere di dire addio a Thomas Tuchel. Nel post-partita lo stesso manager tedesco ha rivelato: “Ci siamo allenati bene, credevo fossimo preparati, ma ero in un film diverso”. Ora servirebbe subito un cambio di rotta tra Premier e Champions League per tornare a splendere di luce propria dopo un periodo negativo.

Calciomercato, Zidane pronto in caso di esonero di Tuchel

L’allenatore francese è ancora libero dopo aver guidato per l’ultima volta il Real Madrid nel 2021. Ci sono stati diversi contatti con altri top club d’Europa, ma non c’è mai stato un accordo definitivo in ottica futura. Già in passato è stato corteggiato dall’ex proprietario dei “Blues” Roman Abramovich. La sua carriera da allenatore parla chiaro con tre Champions League in bacheca alla guida del Real Madrid vincendo due Liga. In lizza ci sarebbe anche il nome di Mauricio Pochettino.