Pioli al settimo cielo: “Cattiveria giusta, Leao non può accontentarsi”

Stefano Pioli non può che essere soddisfatto dopo la vittoria del derby: il tecnico elogia la prova dei suoi dopo il successo sull’Inter

Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina dopo novanta minuti a dir poco spettacolari. Decisivi Leao e Giroud per la squadra di Stefano Pioli, il quale ha sottolineato la crescita della sua squadra.

“I nostri avversari puntano a dimostrare di essere più forti” ha esordito Pioli ai microfoni di Dazn dopo il successo nel derby meneghino, sottolineando che “la squadra mi è piaciuta moltissimo. In una fase ci siamo un po’ rilassati, rischiando di concedere troppo ai nostri avversari, ma i ragazzi mi stanno stupendo per voglia di stare insieme e crescere. Posso dire di essere un allenatore felice” ha proseguito Stefano Pioli analizzando la prova dei suoi.

L’analisi della gara è chiara: “Abbiamo letto la partita correttamente, non era semplice dominare per novantacinque minuti, ma siamo scesi in campo con la cattiveria necessaria”. Per i rossoneri si avvicina il ritorno in Champions: “È una competizione che richiede prestazioni importanti, ma oggi i ragazzi erano concentrati su questa partita. Ad ogni modo il Salisburgo è una squadra pericolosa, in Champions bisogna farsi trovare pronti, faremo cose diverse rispetto al derby”.

Il derby va al Milan, l’analisi di Pioli

Il tecnico del Diavolo non ha dubbi: “Conta solo la mentalità, oggi abbiamo aspettato un po’ di più l’Inter, ma siamo rimasti compatti non concedendo tantissimo agli avversari”. Impossibile non soffermarsi sulla prestazione di Rafael Leo: “Ha sia talento che intelligenza, doti importanti per crescere. Bisogna concedergli qualche errore, ma è un’arma importante per la squadra. Sa ‘fregarti’, ma sa di non doversi accontentare. Deve puntare in alto con il talento che ha”.

Parole d’elogio anche per l’estremo difensore Maignan: “La squadra mi sorprende, lui no. È un ragazzo di incredibile spessore. Mike è uno di quel giocatori di qualità che lo scorso anno ci hanno permesso di fare così bene”.