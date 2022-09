Milinkovic alla Juve con la clausola: Cherubini ha un piano

La Juventus non molla il sogno Sergej Milinkovic-Savic sul calciomercato: possibile addio alla Lazio con la clausola, il piano di Cherubini

La Juventus andata in scena oggi all’Artemio Franchi ha deluso molto. Non tanto per il risultato di 1 a 1, quanto più che altro per la prestazione generale della squadra. ‘La Vecchia Signora’ si è mostrata, come spesso capita, poco propensa ad offendere e non all’altezza dell’impegno sul piano del gioco. Dettagli che andranno necessariamente rivisti e in fretta, per evitare di perdere altri punti preziosi in ottica corsa Scudetto.

Uno dei protagonisti in negativo della sfida contro la Fiorentina è stato senza dubbio Leandro Paredes. L’argentino è apparso fuori forma nel corso della partita, senza contare che il rigore battuto dalla Viola nel primo tempo è stato assegnato dall’arbitro a causa sua. Nonostante ciò, l’argentino ovviamente resta un colpo di elevato spessore, fondamentale al fine di migliorare la qualità della manovra bianconera. E Allegri, restando in tema mediana, attende il ritorno di Paul Pogba, il quale procede bene sulla via del recupero. Il francese potrà tornare a fare pesantemente la differenza nel campionato italiano, non appena riacquisirà la miglior condizione fisica. Il ritorno a Torino dell’ex Manchester United, in ogni caso, non annulla il sogno Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato, Milinkovic-Savic con la clausola: il piano della Juventus

Il ‘Sergente’ serbo, anche nella sessione di calciomercato appena terminata, non ha cambiato maglia. Dunque, Maurizio Sarri continuerà a contare sul giocatore più forte della Lazio, ma l’addio potrebbe davvero concretizzarsi nel 2023. Il contratto del calciatore è in scadenza giugno 2024 e Milinkovic-Savic sarebbe disposto a prolungare a condizone che nel nuovo accordo venga inserita una clausola rescissoria (il cui valore economico verrà eventualmente stabilito più avanti). La dirigenza torinese, dal canto suo, starebbe già studiando un piano cessione per tuffarsi all’assalto di Milinkovic-Savic tra un anno. Pista da tenere d’occhio in futuro.