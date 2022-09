Inzaghi non si nasconde dopo Milan-Inter: “Ora mi brucia”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta subita contro il Milan nel Derby della Madonnina

Il Milan si prende il Derby della Madonnina, mentre l’Inter raccoglie solo delusione e amarezza. I nerazzurri perdono il secondo scontro diretto della stagione, dopo aver già subito una settimana fa appena il tris da parte della Lazio targata Maurizio Sarri. Gli uomini di Simone Inzaghi vengono ribaltati dalla truppa guidata da Stefano Pioli, che si porta a casa tanta soddisfazione e ovviamente, cosa più importante in assoluto, i tre punti.

Il tecnico della ‘Beneamata’ non ha nascosto tutto il proprio dispiacere ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita. Inzaghi, per cominciare, si è così espresso sul calo d’intensità della sua squadra, parlando di un blackout: “Ho avuto anche io questa sensazione. All’inizio la partita è stata equilibrata e abbiamo fatto un ottimo gol. Poi abbiamo avuto un blackout di mezz’ora e abbiamo preso tre gol alla fine che in un Derby non possiamo concedere. Io sono il primo responsabile essendo l’allenatore”.

SCONFITTA CON LA LAZIO: “Sono state due partite diverse. La differenza è che per segnare due gol stasera abbiamo fatto grandissima fatica. Ci fanno gol con troppa facilità, io sono l’allenatore e dovrò provvedere a migliorare questo aspetto. Analizzeremo tutto. Per vincere un Derby bisogna fare di più. Quello che abbiamo fatto nella mezz’ora finale del secondo tempo non basta, andava fatto per tutta la partita”.

ASPETTO MENTALE: “Gestire i momenti è troppo importante per noi, dobbiamo essere più dentro alla gara. Questo blackout ci ha compromesso la partita. In queste gare il dettaglio fa la differenza. Noi per segnare abbiamo faticato molto e fatto tante azioni, loro hanno segnato con molta più facilità”.

Inzaghi dopo Milan-Inter: “Delusione e dispiacere”

SINGOLI: “Parlarne mi viene difficile. Quando abbiamo concesso il pareggio non c’erano avvisaglie. Questa è la stessa squadra che l’anno scorso è stata otto partite senza prendere gol. Noi facciamo tanta fatica a far gol, ne avremmo fatti di più oggi senza Maignan. Io devo intervenire ora per cercare di subire meno. Abbiamo comunque dimostrato che il gol lo facciamo sempre”.

ASPETTI POSITIVI: “Se ce ne sono? Sì, ma ora mi brucia aver perso il Derby. Dovevamo fare di più. Le partite col Milan sono sempre state aperte. Oggi ci sono soprattutto delusione e dispiacere per aver perso”.