Bonucci-Juve, addio a sorpresa: proposta last minute

Il futuro di Leonardo Bonucci può tornare in discussione: arriva l’offerta allo scadere per il centrale bianconero

Archiviato il match contro la Fiorentina, la Juventus è adesso interamente proiettata alla prossima gara di Champions League contro il PSG. Un esordio europeo di fuoco per la squadra di Allegri che, tuttavia, dovrà difendersi da un altro attacco stavolta in ottica calciomercato.

Nonostante in Italia la sessione estiva sia ufficialmente chiusi, sono altri i paesi che possono mettere a segno gli ultimissimi rinforzi last minute. E tra questi, in cima alla lista, sarebbe finito anche Leonardo Bonucci.

Assalto a Bonucci: la risposta della Juve

Tra le società maggiormente attive nelle ultime ore vi è il Galatasaray. I turchi, già molto vicini ad acquistare Mauro Icardi dal PSG, avrebbero messo nel mirino proprio Leonardo Bonucci. Il 35enne di Viterbo non ha vissuto una stagione semplice in bianconero, con 35 presenze e 4 reti all’attivo. Quest’anno, invece, Bonucci è fermo ad una sola apparizione agli ordini di Allegri. Il Galatasaray, dunque, sembra intenzionato a fare un tentativo per il difensore della Juventus.

La risposta della dirigenza torinese, però, è chiara. La partenza di Bonucci non è contemplata, a maggior ragione che la società di Andrea Agnelli non avrebbe modo di rimpiazzare degnamente il centrale della Nazionale. No secco, dunque, alla società turca che dovrà guardare altrove per rinforzare la difesa.

Bonucci rimarrà a Torino almeno per un’altra stagione, per poi capire ad un anno dalla scadenza contrattuale se rinnovare o dire addio alla Juventus.