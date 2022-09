Juventus show, triplo colpo a zero: Milan ko

La Juventus è già pronta a proiettarsi all’anno prossimo: triplo colpo da sogno, adesso il Milan rischia la doppia beffa

Si è da poche ore conclusa la sessione estiva di calciomercato ed i piani delle grandi società sono già rivolti all’anno prossimo. Tra queste, sicuramente, la Juventus che dopo aver affrontato la Fiorentina è focalizzata sul big match di Champions League in casa del PSG.

In ottica mercato, in vista del prossimo giugno, sono tre gli obiettivi della ‘Vecchia Signora’ che potrebbero arrivare gratis il prossimo giugno. C’è anche Marco Asensio, vicinissimo al Milan e poi rimasto a Madrid, agli ordini di Carlo Ancelotti e destinato ad andare a scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno.

Non solo Asensio: Juve scatenata, Milan superato

Il talento maiorchino piaceva e piace alla Juventus, che potrebbe superare e beffare il Milan regalando ad Allegri l’ennesimo talento per l’attacco. Asensio non sarà il solo. Piace tanto Alejandro Grimaldo, considerato il perfetto erede di Alex Sandro e libero a fine stagione dal contratto con il Benfica. Lo spagnolo è stato seguito a lungo dalla Juventus che, anche per le richieste importanti del club lusitano, ha desistito. A zero, però, l’affare potrebbe andare in porto. Una nuova freccia mancina nell’arco dell’allenatore livornese, pronto ad accogliere poi un terzo innesto per la stagione 2023/24.

Occhi in Germania dove un grande obiettivo per la difesa del Milan può vestirsi di bianconero. Si tratta di Evan Ndicka, centrale francese in scadenza con l’Eintracht Francoforte, rimasto in Bundesliga per rispettare l’ultimo anno di contratto. Niente Milan, dunque, sia per Ndicka che per Asensio: il piano della dirigenza juventina può portare al sorpasso ai rossoneri.

Da Asensio a Ndicka fino a Grimaldo, il triplo colpo che ha in mente la Juventus per la prossima stagione può davvero fare felice Massimiliano Allegri.