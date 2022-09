Zakaria apre la strada: dal Chelsea alla Juventus nel 2023

Zakaria può aprire l’asse tra Juventus e Chelsea: un giocatore dei ‘Blues’ nel mirino per il 2023. Tutte le cifre e i dettagli

È ufficiale anche la cessione di Denis Zakaria in casa Juventus. Il club bianconero ha concluso il calciomercato estivo con le importanti uscite dello svizzero e di Arthur al Liverpool.

Zakaria passa ai ‘Blues’ “a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, a fronte di un corrispettivo di € 3,0 milioni, oltre a premi per fino ad un massimo di € 1,0 milione al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. – si legge nel comunicato diffuso questa mattina dal club bianconero – Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Chelsea di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi”. Un’operazione complessiva che potrebbe addirittura superare i 35 milioni di euro, e che apre un importante asse di mercato tra Juventus e Chelsea, anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Juve, occhi su Pulisic per il 2023

Dopo Zakaria, un giocatore dei ‘Blues’ potrebbe fare il percorso inverso nelle prossime finestre di mercato. Si tratta di Pulisic, connazionale di McKennie già accostato alla società bianconera. Il fantasista è considerato cedibile dal club inglese e resta in bilico in vista delle prossime sessioni. La sua valutazione supera i 40 milioni di euro: occhio, dunque, al possibile ‘acconto’ Zakaria.