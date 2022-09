Decisione UFFICIALE: stop a tutte le partite di campionato

Una decisione arrivata ufficialmente nelle ultime ore: sospensione del campionato dopo quello che è successo, il motivo

Pistola puntata in faccia: un episodio davvero incredibile avvenuto nelle scorse ore in Argentina. Così è arrivata la decisione ufficiale dell’AFA di sospendere tutte le gare del campionato.

La vicepresidente, Cristina Kirchner, è stata aggredita con una pistola puntata in faccia: il colpo, però, non è partito ed è stata salvata velocemente. Dopo essere scesa dall’auto si stava dirigendo verso la sua casa che si trova nel quartiere Recoleta di Buenos Aires. L’uomo, un brasiliano, è stato subito arrestato con il presidente Alberto Fernandez che ha rivelato in diretta tv di cosa si tratti di un tentato omicidio, ma per fortuna il colpo non è partito.

Di assoluto sostegno anche l’AFA, la Federazione argentina del Football, che ha sospeso tutte le partite di campionato. Una decisione arrivata velocemente nella notte dopo tutto quello che è successo a Buenos Aires.

Argentina, la decisione ufficiale dell’AFA

Un momento terribile vissuto nelle scorse ore in Argentina: anche il calcio si fermerà per dare sostegno alla vicepresidenta, che è stata accusata di frode e corruzione relative all’aggiudicazione di appalti pubblici. Ora ci saranno così ripercussioni per questa situazione che è diventata da valutare attentamente con l’inizio delle varie indagini dopo tutto quello che è successo. Il filmato, inoltre, è diventato subito virale in rete.