150 milioni per il Milan: Leao finanzia il grande colpo

Il Milan è riuscito a resistere agli assalti per Rafael Leao, però la sua cessione potrebbe finanziare il grande colpo

Rafael Leao è stato protagonista di una grande stagione lo scorso anno che ha aiutato il Milan a conquistare lo scudetto. Ovviamente le prestazioni del portoghese sono arrivate anche agli occhi di diversi club europei che lo hanno subito messo nel mirino. Il Milan però non fa sconti per il suo talento.

Infatti i rossoneri chiedono 150 milioni, quelli previsti dalla clausola contrattuale. Qualora dovesse arrivare l’offerta il Milan potrebbe decidere di sacrificare il portoghese per puntare a un altro grande colpo in attacco.

Calciomercato Milan, i 150 milioni per Leao finanziano il colpo Ferran Torres

Il calciomercato è appena finito, è vero, ma in realtà è come se non finisse mai. Infatti i club sono sempre attivi per trovare soluzioni per il futuro e iniziare a sondare il terreno per i colpi futuri. In casa Milan potrebbero arrivare 150 milioni da una possibile cessione di Leao la prossima estate, visto che il portoghese è stato già nel mirino di molti club europei, tra cui il Chelsea.

Qualora dovessero arrivare i 150 milioni per Leao il Milan potrebbe pensare di investire sull’attaccante del Barcellona, Ferran Torres. Lo spagnolo non sta trovando molto spazio nel club catalano, così il Milan continua a osservarlo.