Inzaghi infuriato, Marotta lo accontenta: colpo last minute

L’Inter continuerà a mettere a segno l’ultimo colpo di mercato: la società nerazzurra è pronta ad accontentare Inzaghi

Simone Inzaghi non si è detto contentissimo per quanto riguarda il reparto difensivo: manca un centrale da adattare in varie situazioni di gioco. In questo modo la società nerazzurra è molto attiva per accontentarlo nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato con un colpo last minute.

Francesco Acerbi sembrava ad un passo dal suo trasferimento dalla Lazio all’Inter, ma il presidente Zhang ha fermato l’operazione. Così tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore con l’idea del parametro zero Dan-Axel Zagadou se non dovessere arrivare il centrale biancoceleste. Lo stesso amministratore delegato, Beppe Marotta, farà di tutto per accontentare l’allenatore nerazzurro, che vorrebbe così un nuovo innesto di qualità nel reparto difensivo.

Inter, colpo last-minute per la difesa

In questo modo Simone Inzaghi potrà lavorare al completo per riuscire ad essere protagonista in Serie A e in Champions League. Per le prossime sfide mancherà anche Romelu Lukaku, che ha rimediato un infortunio muscolare. Così potrebbero esserci novità interessanti in vista delle ultime ore di calciomercato con l’arrivo del difensore, che serve tanto ad Inzaghi per lavorare al completo e cambiare quando possibile. Al momento mancherebbe una valida alternativa per riuscire ad essere completi in ogni reparto della difesa. Ultime ore frenetiche anche in casa nerazzurra: Acerbi è la prima scelta e Marotta cercherà di chiudere per il centrale della Lazio, ormai da tempo fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri.