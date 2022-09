Allegri lo scarica, Premier e PSG alla finestra: via a gennaio

Nemmeno è ancora finito il mercato estivo, che già si guarda ai possibili affari di gennaio: la Juve vuole piazzare all’estero l’esubero

Il calciomercato, si sa, non dorme mai. Nemmeno il tempo di archiviare la bollente sessione estiva, che si concluderà oggi alle 20, che già si guarda alla prossima finestra invernale di scambi. E si che proprio oggi 1 settembre sono tanti ed importanti gli affari conclusi o in via di definizione. La stessa Juve ha per esempio definito a sorpresa il prestito di Arthur Melo al Liverpool di Klopp, ma un altro affare bolle in pentola in vista del nuovo anno.

La gara di ieri con lo Spezia ha detto che, oltre alla garanzia chiamtaa Dusan Vlahovic, anche Arek Milik può dare il suo contributo alla causa bianconera. Altrettanto non può dirsi per un altro attaccante che è stato anche beccato dal pubblico di fede bianconera. Oltre ad essere oggetto delle ire di Allegri durante il match. La questione, considerando che a breve rientrerà a pieno regime un certo Di Maria – oltre al possimo rientro di Federico Chiesa – va risolta. Tutto è stato rimandato al mercato di gennaio, ma la strategia appare già chiara.

Allegri scarica Kean: il disegno della Juve

La situazione Moise Kean ha certamente condizionato il mercato bianconero in attacco, nonchè la possibilità che il giocatore stesso potesse desiderare di cambare aria per essere titolare. L’accordo con l’Everton, stipulato sulla base di un prestito biennale fino a giugno 2023 a 10 milioni di euro, prevede anche il riscatto fissato a 28 milioni. Troppi per la Juve e per Allegri, che hann già capito di non poter fare affidamento sul giocatore ad alti livelli.

Dando per scontato che il calciatore non possa rientrare nei piani futuri della società, la Juve inizia a pianificare la sua strategia. L’idea sarebbe quella di riscattare il calciatore con l’esclusiva intenzione di venderlo a gennaio. Su Kean permane l’interesse di alcuni club di Premier League nonchè dello stesso PSG, dove l’attaccante non sfigurò affatto. La dirigenza bianconera prova a pianificare col dovuto anticipo un addio che sembra davvero inevitabile.